Никулинский суд Москвы вынес оправдательный приговор сыну бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидову

Никулинский суд Москвы на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор сыну бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидову. Он обвинялся в убийстве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, за Меджидовым остается право на реабилитацию.