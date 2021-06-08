Суд в Гааге вынесет вердикт по апелляции на пожизненный приговор бывшему командующему боснийских сербов Ратко Младичу

Суд в Гааге сегодня вынесет вердикт по апелляции на пожизненный приговор бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Он осужден, в том числе, по обвинению в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995-м году, а также за нарушение законов ведения войны. Сын генерала сказал, что Младич, несмотря на плохое самочувствие, будет лично присутствовать на оглашении вердикта.