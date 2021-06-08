«Важные истории»: За последние 14 лет власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов

Издание «Важные истории» подсчитало, что за последние 14 лет власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов. Из них около 100 тысяч не входят в так называемые системные партии – те, что сейчас представлены в Госдуме.

Самовыдвиженцев и кандидатов не от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» с каждым годом регистрируют всё реже. Например, если в 2003-ем к выборам в Госдуму допустили более 60 процентов таких представителей не парламентских политических объединений, то в 2016-ом только 8 процентов, то есть буквально восемь человек из ста. Об этом пишет интернет-издание «Важные истории». Оно же приводит и данные движения в защиту прав избирателей «Голос», согласно которым за последние пятнадцать лет ЦИК не зарегистрировал в общей сложности 120 тысяч кандидатов, и только 20 тысяч из них были из так называемых «системных партий».

Единственный случай, когда доля зарегистрированных самовыдвиженцев за последние годы выросла, был в 2019 на выборах в Мосгордуму. Издание связывает это с тем, что таким образом в городской парламент попадали кандидаты от «Единой России».

При этом на выборах федерального уровня у партии власти проблем с допуском нет. В последний раз на выборах в Госдуму её кандидаты не проходили только в 2003 году, а с 2007 избирком допускал буквально всех её представителей.

Следующие выборы в Государственную думу намечены на 19 сентября. Для участия в них кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи не менее 3 % избирателей, зарегистрированных в его округе.