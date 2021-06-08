Суд сегодня рассматривает жалобу на приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру

Перовский районный суд Москвы сегодня рассматривает жалобу на приговор политику Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Мировой суд назначил Соболь один год исправительных работ. Соболь не ожидает, что это решение будет пересмотрено. Она сказала об этом журналисту телеканала «Дождь» перед началом заседания. Соболь и ее адвокат Владимир Воронин добиваются полного оправдания осужденной, а также вызова в суд предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева, собственника квартиры, в которую, по версии следствия, и проникла Соболь.

