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11:07, 08 июня 2021

Группа американских конгрессменов выступила за перенос зимней Олимпиады в Пекине

Обращение направлено в Международный олимпийский комитет.

Озабоченность судьбой уйгуров в китайской автономии сблизила демократов и республиканцев. Авторы обращения, опубликованного в Твиттере конгрессмена Майка Галлахера, называют происходящее в Синьцзяне геноцидом. Проведение зимней олимпиады в следующем году в КНР недопустимо.

Члены Конгресса призывают Международный олимпийский комитет подыскать альтернативное место для проведения соревнований. По их мнению, предоставляя Компартии Китая возможность скрыть свои злодеяния и улучшить свой имидж, МОК нарушает собственные принципы и порочит собственный бренд.

Китайское руководство обвиняют в проведении репрессивной политики в отношении мусульман, в частности уйгуров. Власти отправляют их на принудительные работы. Подневольный труд, по данным правозащитников, использовался при производстве одежды для крупных международных компаний.

Зимняя Олимпиада намечена на февраль следующего года.


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