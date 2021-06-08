Яшин, Коровин, Доможиров и Фельдман подали коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Твиттера

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Вадим Коровин, активист Евгений Доможиров и фотограф Евгений Фельдман подали коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Твиттера. Истцы считают, что их права были значительно затронуты подобными ограничениями. Евгений Фельдман сказал «Эху Москвы», что замедление Твиттера мешает его работе.

Роскомнадзор начал замедлять работу Твиттера в России с 10 марта. Социальную сеть обвинили в отказе удалять запрещенную информацию. С середины мая замедление сохраняется только на мобильных устройствах.