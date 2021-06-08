Московские власти отказались переименовать 4-ю улицу 8 марта в улицу Юрия Лужкова

Ответ департамента культурного наследия есть в распоряжении РИА Новости. В нем говорится, что со дня смерти Лужкова еще не прошло 10 лет. Переименование возможно в 2029 году. Обращение в столичную мэрию и Мосгордуму направила группа москвичей.