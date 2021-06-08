В Ленинградской области из-за возможности радиационного загрязнения введен режим повышенной готовности

По данным местных СМИ, об аварии речи не идет – здоровью местных жителей пока ничто не угрожает.

Причиной введения режима повышенной готовности в деревне Кузьмолово стал спор между чиновниками и руководством градообразующего предприятия – «Прикладная химия», оно занимается производством химических материалов для оборонного и ракетно-космического комплекса. По данным портала 47news, предприятие изменило форму собственности и его руководство заявило, что не будет больше заниматься охраной опасных с радиационной точки зрения материалов. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский рассказал изданию, что предприятие отвечало за охрану этих объектов до конца мая, этот срок истек и теперь было решено ввести режим повышенной готовности, «чтобы не шандарахнуло». Как будет решаться вопрос охраны в дальнейшем, он чиновник не уточнил. Деревня Кузьмолово находится в 10 километрах от Санкт-Петербурга. Режим начал действовать в области в 10 утра.

Руководство предприятия отказалось отвечать на вопросы 47news.