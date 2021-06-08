63 человека погибли и более 100 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Пакистана

Как сообщает Франс Пресс, один из поездов сошел с рельсов и в него въехал другой состав. Спасательная операция на месте катастрофы продолжается. Раненых доставляют в госпиталь на вертолетах.
2021-06-08T10:36:13+03:00
2021-06-08T10:36:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 08 июня 2021
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