НАТО готово защищать каждого союзника от любой опасности, исходящей из Минска или Москвы, — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете «Република». По мнению Столтенберга, основную угрозу альянсу представляет укрепление сотрудничество России и Китая на политическом и военном уровнях, а также терроризм и кибератаки. Общая стратегия альянса в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО в середине июня с участием президента США.
2021-06-08T10:35:54+03:00
2021-06-08T10:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 08 июня 2021
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