НАТО готово защищать каждого союзника от любой опасности, исходящей из Минска или Москвы, — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете «Република». По мнению Столтенберга, основную угрозу альянсу представляет укрепление сотрудничество России и Китая на политическом и военном уровнях, а также терроризм и кибератаки. Общая стратегия альянса в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО в середине июня с участием президента США.