«Сургутнефтегаз» стала самой прибыльной компанией по итогам 2020 года по версии «Форбс»

Журнал составил список на основе отчетности российских компаний. Чистая прибыль «Сургунефтегаза» — почти 743 миллиарда рублей. На втором месте «Норильский никель» — 263 миллиарда, и третья «Роснефть» — 181 миллиард.
2021-06-08T10:35:27+03:00
2021-06-08T10:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 08 июня 2021
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