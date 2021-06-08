Политик Владимир Рыжков объявил об участии в довыборах в Московскую городскую думу при поддержке партии «Яблоко»

Политик Владимир Рыжков объявил об участии в довыборах в Московскую городскую думу по избирательному округу №37 при поддержке партии «Яблоко». Мандат по 37-му округу стал вакантным в августе прошлого года, после смерти Николая Губенко. Ранее о намерении выдвинуться по этому округу сообщил глава московского муниципалитета Красносельский Илья Яшин. От «Единой России» в этом округе выдвигается Екатерина Раззакова.