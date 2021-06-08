Губернатор Ленинградской области ввел режим повышенной готовности в деревне Кузьмолово во Всеволожской районе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности в деревне Кузьмолово во Всеволожской районе, граничащем с Санкт-Петербургом. Как сообщает издание «47 News», причиной стал конфликт между Росимуществом и руководством градообразующего предприятия «Прикладная химия», где производятся химические материалы для оборонного и ракетно-космического комплекса. Как рассказали собеседники издания в правительстве Ленинградской области, предприятие еще в прошлом году изменило форму собственности, однако нерешенным остался вопрос, кто будет охранять специфические объекты.