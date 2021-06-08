Власти Японии будут отслеживать и строго контролировать передвижения журналистов во время Олимпиады в Токио

Власти Японии будут отслеживать, в том числе по GPS, и строго контролировать передвижения журналистов во время Олимпиады в Токио, — сообщают организаторы Игр. В течение двух недель с момента въезда в Японию иностранным журналистам запретят пользоваться общественным транспортом, а рабочие поездки по городу будут строго ограничены. Напомним, на соревнования не допустят иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
2021-06-08T10:07:01+03:00
2021-06-08T10:13:08+03:00
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10:07, 08 июня 2021
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