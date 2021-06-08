Следователи в США смогли вернуть часть выкупа, выплаченного после хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline

Американские следователи смогли вернуть часть выкупа, выплаченного после хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline. По данным Минюста, конфискованы 63 биткоина – это более 2 миллионов долларов. Хакерская атака была совершена 7 мая. Работа трубопровода была остановлена на неделю. Как стало известно, Colonial Pipeline выплатила хакерам более 4 миллионов долларов в биткоинах. В ФБР утверждают, что за атакой стоит хакерская группировка DarkSide. Она базируется в Восточной Европе и состоит из выходцев из России.