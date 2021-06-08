Белоруссия ужесточила уголовную ответственность по 70 видам преступлений

Наблюдатели считают, что изменения направлены в первую очередь против сторонников оппозиции.

В уголовном кодексе республики появились ряд положений, которые, вероятно, стали ответом на протестные выступления после выборов президента прошлым летом. Так, в законодательстве вводится ответственность за участие и финансирование экстремистской деятельности. Наказание до трех лет колонии ждет осужденных за неоднократное нарушения закона о митингах.

Лишение свободы ожидает распространителей запрещенной информации в интернете, тех, кто разглашает данные лиц в связи с их служебным положением. Санкция за это деяние предусматривает до пяти лет колонии.

Вместе с тем усилена ответственность за убийство милиционера, сопротивление стражам порядка, насилие или угрозу применения насилия в против силовиков и судей и публичное оскорбление представителей власти.

Обновленный уголовный кодекс начнет действовать через три месяца.