Дмитрия Медведева может не оказаться в федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева может не оказаться в федеральной части списка партии на выборах в Госдуму – такой вариант, по данным источников нескольких изданий, обсуждают в Кремле.

Лидерство Дмитрия Медведева в предвыборном списке, учитывая уровень его поддержки среди населения, вряд ли что-либо прибавило «Единой России» с точки зрения рейтинга, кроме того, это может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», рассказал газете РБК источник. Поэтому рассматривается вариант, при котором Медведев не поведет партию на выборы – в таком случае электорату это объяснят, например, тем, что замглавы Совбеза буде руководить избирательной кампанией. По данным источников издания, власти в принципе скептически относятся к единоличному лидерству. Такой вариант имел бы смысл, если бы список возглавил Путин, но это маловероятно. Поэтому основной сценарий на данный момент – несколько человек во главе списка, причем их личный рейтинг должен быть выше рейтинга партии, чтобы в ходе кампании дать ей прибавку голосов. Это должны быть люди из разных сфер – так, например, министр обороны Сергей Шойгу привлек бы избирателей среди военных, а глава МИДа Сергей Лавров – среди тех, кто не одобряет политику Запада.

По данным источников издания, финальное решение должен принять президент.