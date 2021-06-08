Владимирский суд начал рассматривать иск адвокатов Алексея Навального к колонии

Защита называет незаконными ограничения на использование техники во время встреч с политиком, — рассказала «Эху Москвы» один из адвокатов Ольга Михайлова. По словам Михайловой, в случае отказа сдать технику адвокатам угрожали запретить свидания с Навальным. Как сообщает РИА, сам Навальный в сегодняшнем заседании не участвует.