Владимирский суд начал рассматривать иск адвокатов Алексея Навального к колонии

Защита называет незаконными ограничения на использование техники во время встреч с политиком, — рассказала «Эху Москвы» один из адвокатов Ольга Михайлова. По словам Михайловой, в случае отказа сдать технику адвокатам угрожали запретить свидания с Навальным. Как сообщает РИА, сам Навальный в сегодняшнем заседании не участвует.
2021-06-08T10:01:45+03:00
2021-06-08T10:14:12+03:00
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10:01, 08 июня 2021
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