Арабист: На сегодняшней встрече глав МИД арабских стран в Дохе будут обсуждать израильско-палестинский конфликт

Главы Министерств иностранных дел арабских стран проведут консультативное совещание в Дохе 8 июня. Одной из тем встречи, по мнению главного научный сотрудник ИМЭМО РАН, арабиста Алексей Малашенко, станет обсуждение израильско-палестинского конфликта. При этом, как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», данное заседание не является таким важным, каким его хотят представить.

«В Дохе будут два момента — будет очень много разговоров о необходимости единства, мы уже знаем не одно десятилетие, будут приняты какие-то решения чисто общего пропагандистского характера, но общее решение по части конкретных ситуаций принято не будет. В очередной раз будет осужден Израиль, и эта Палестинская проблема она, конечно же, будет обсуждаться. Я не жду каких-то решений, которые определили бы будущее арабского мира, и тем более, тех решений, которые будут на деле способствовать его консолидации», — сказал он.

А.Малашенко отметил, что само заседание не является таким важным, каким его хотят представить, и сейчас у арабов нет причины для объединения.

«Это совещание не так важно, каким его хотят представить. Мы знаем, что такое арабское единство, Лига арабских стран — это на уровне лозунгов. Потому что между арабскими государствами были, есть и будут продолжаться серьезное противоречие. Более того, сейчас возникла такая ситуация, когда нет повода арабам для того, чтобы объединяться. Раньше был повод — это Израиль. Но даже в те времена, 60-70-е годы, полного единства не было. Я даже не вижу предлога для арабской консолидации», — отметил арабист.