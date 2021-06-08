Водоснабжение Самарканда переведено на почасовой график из-за засухи

Водоснабжение Самарканда, второго по численности населению города Узбекистана, переведено на почасовой график из-за засухи. С прошлой недели в Узбекистане установилась аномальная жара – до 46 градусов. Власти предупреждают, что дефицит воды может достичь критических значений.