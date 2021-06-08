Водоснабжение Самарканда переведено на почасовой график из-за засухи

Водоснабжение Самарканда, второго по численности населению города Узбекистана, переведено на почасовой график из-за засухи. С прошлой недели в Узбекистане установилась аномальная жара – до 46 градусов. Власти предупреждают, что дефицит воды может достичь критических значений.
2021-06-08T09:39:11+03:00
2021-06-08T09:50:02+03:00
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09:39, 08 июня 2021
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