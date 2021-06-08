По данным американского университета Джонса Хопкинса, более 173,5 миллионов человек заразились коронавирусом во всем мире. В первой тройке США, Индия и Бразилия.
2021-06-08T09:38:45+03:00
2021-06-08T09:50:26+03:00
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09:38, 08 июня 2021
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