Министерство просвещения России подготовило концепцию «цифрового профиля обучающегося» и будут заводить при приеме в детский сад и школу. В цифровом портфолио предлагается хранить все достижения учащегося, — пишет газета «Коммерсантъ». Издание напоминает, что сейчас в пятнадцати регионах страны проходит эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.