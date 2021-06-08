Министерство просвещения России подготовило концепцию «цифрового профиля обучающегося» и будут заводить при приеме в детский сад и школу. В цифровом портфолио предлагается хранить все достижения учащегося, — пишет газета «Коммерсантъ». Издание напоминает, что сейчас в пятнадцати регионах страны проходит эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
2021-06-08T09:37:50+03:00
2021-06-08T09:57:48+03:00
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09:37, 08 июня 2021
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