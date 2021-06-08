По данным источников РБК, Кремль обсуждает новый сценарий для выборов в Госдуму

Предвыборный федеральный список «Единой России» впервые с 2007 года может возглавить не единоличный лидер, а несколько человек. В 2011 и 2016 годах список возглавлял Дмитрий Медведев. По данным ВЦИОМ на 31 мая, о доверии Дмитрию Медведеву заявили 23% опрошенных, о недоверии – 66%.
2021-06-08T09:36:54+03:00
2021-06-08T09:55:26+03:00
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09:36, 08 июня 2021
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