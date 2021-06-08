Помощнику капитана российского судна «Амур» грозит в Японии до 5 лет тюрьмы по делу о гибели трех японских моряков

Помощнику капитана российского судна «Амур» грозит в Японии до 5 лет тюрьмы или штраф до 1-го миллиона иен после столкновения с рыболовецкой шхуной, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил консул России в Саппоро Роман Колесник. Погибшие были гражданами Японии. Японские задержали российское судно в качестве залога.
2021-06-08T09:36:21+03:00
2021-06-08T09:56:17+03:00
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09:36, 08 июня 2021
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