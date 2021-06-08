51% американцев поддерживает блокировку 45-го президента Дональда Трампа в социальной сети Facebook

40% респондентов выступили против таких мер, — показал опрос, проведенный газетой Politico совместно с компанией Morning Consult. Как отмечают социологи, мнение граждан зависело от того, сторонниками какой партии они являются. Среди республиканцев решение о блокировке поддержали только 15% опрошенных. Среди сторонников демократов с решением Facebook согласились 86%.
2021-06-08T09:05:29+03:00
2021-06-08T09:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 08 июня 2021
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