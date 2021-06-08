Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывает ответственно подходить к отмене ограничительных мер

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает ответственно подходить к отмене ограничительных мер, несмотря на возрастающие темпы вакцинации. Гебрейесус также назвал большой угрозой отсутствие равного доступа к вакцинам.
2021-06-08T09:04:56+03:00
2021-06-08T09:04:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2851156-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:04, 08 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…