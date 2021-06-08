Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывает ответственно подходить к отмене ограничительных мер

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает ответственно подходить к отмене ограничительных мер, несмотря на возрастающие темпы вакцинации. Гебрейесус также назвал большой угрозой отсутствие равного доступа к вакцинам.