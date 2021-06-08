Президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил уголовную ответственность за ряд преступлений, в частности, за убийство сотрудника милиции и публичное оскорбление представителя власти. Указ опубликован сегодня. Положение вступит в силу через три месяца.

Вчера в Белоруссии был учреждён новый государственный праздник – День народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября. В этот день в 1939 году СССР напал на Польшу. В эфире «Эха Москвы» Лукашенко говорил, что благодарен Иосифу Сталину. Лукашенко сказал об этом в интервью в декабре 2019 года.