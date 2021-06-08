Президент США Джо Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом речь шла во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве сообщили, что Вашингтон обещает Украине максимальные гарантии безопасности. Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон, но после встречи с президентом России, — сообщает «Коммерсантъ».