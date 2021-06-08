Новые подробности появились в деле убитого полицейским под Новосибирском уроженца Азербайджана

Его друзей – они арестованы – подозревают в грабеже.

В грабеже Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова обвинил житель Новосибирска. Он рассказал, что увидел сюжет о недавнем нападении на полицейского и узнал в друзьях погибшего Векила Абдуллаева своих грабителей. По словам новосибирца, прошлой осенью они его избили, отобрали деньги и сотовый телефон в ответ на замечание из-за машины, припаркованной на газоне. Уголовные дела тогда возбудили, но никого не нашли. Теперь Исмаилова и Курбанова помимо нападения на полицейского подозревают в грабеже, сообщает телеканал РЕН. Их задержали спустя неделю после инцидента возле посёлка Мошково в Новосибирской области. Полицейский при задержании в конце мая убил их друга, уроженца Азербайджана. По версии следствия сотрудники ДПС пытались задержать машину с неправильно выполненной тонировкой – в автомобиле был Абдуллаев с друзьями. Он пытался помешать полицейским. Инспектор Александр Гусев схватил 19-летнего азербайджанца, прижал его к капоту, направил оружие в голову и непроизвольно выстрелил из табельного пистолета, Абдуллаев позже умер в больнице. Гусева обвиняют в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, несколько дней он провёл в СИЗО, затем меру пресечения по поручению главы СК изменили на подписку о невыезде.

Азербайджанские депутаты, журналисты и правозащитники написали письмо Владимиру Путину, в котором осудили освобождение из-под стражи полицейского, убившего Абдуллаева. Авторы обращения добавили, что ждут от российского президента «справедливого решения».