В карельском поселке Рабочеостровск сгорела изба, перестроенная в церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина

В карельском поселке Рабочеостровск сгорела изба, перестроенная в церковь для съемок фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина, — сообщает Интерфакс. В МЧС уточнили, что здание было бесхозным. Там никто не жил. После съемок церковь стала местной достопримечательностью.