В карельском поселке Рабочеостровск сгорела изба, перестроенная в церковь для съемок фильма «Остров» Павла Лунгина

В карельском поселке Рабочеостровск сгорела изба, перестроенная в церковь для съемок фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина, — сообщает Интерфакс. В МЧС уточнили, что здание было бесхозным. Там никто не жил. После съемок церковь стала местной достопримечательностью.
2021-06-08T08:39:15+03:00
2021-06-08T08:39:15+03:00
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08:39, 08 июня 2021
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