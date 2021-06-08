МЧС оштрафовало главу Бурятии, который развел костер на берегу реки в условиях противопожарного режима

МЧС оштрафовало на 3 тысячи рублей главу Бурятии Алексея Цыденова, который развел костер на берегу реки в условиях особого противопожарного режима. С 1 мая особый противопожарный режим ввели в 60 регионах России. Он запрещает посещение лесов и ограничивает использование открытого огня.
2021-06-08T08:38:27+03:00
2021-06-08T09:12:17+03:00
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08:38, 08 июня 2021
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