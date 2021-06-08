Финляндия может сократить закупки нефти у России по мере перехода к «зеленой» энергетике, — заявил РБК министр иностранных дел Пекка Хаависто. Власти Финляндии ставят перед собой задачу сделать страну углеродно нейтральной к 2035 году.
2021-06-08T08:37:43+03:00
2021-06-08T09:10:41+03:00
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08:37, 08 июня 2021
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