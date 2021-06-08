Группа американских конгрессменов призывает Международный олимпийский комитет перенести зимнюю Олимпиаду из Пекина

Конгрессмены обвиняют китайские власти в преступлениях против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств. Зимняя Олимпиада в Пекине должна пройти с 4-го по 20 февраля 2022-го года.
2021-06-08T08:37:16+03:00
2021-06-08T09:09:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2851132-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3470278.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:37, 08 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…