Китайские власти сравнивают обвинения в происхождении коронавируса с заявлениями об оружии массового поражения в Ираке, которые стали поводом для военной операции. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что происхождение коронавируса – это научный вопрос, который должен коллективно изучаться учеными во всем мире, а не политизироваться.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай до сих пор не обеспечил необходимую прозрачность и доступ международных инспекторов ко всей информации о коронавирусе. Эксперты ВОЗ, которые работали в Ухане, не смогли установить источник коронавируса.