«Ведомости»: Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря и в Петербург этим летом

По данным газеты «Ведомости», российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург ближайшим летом. По этим направлениям будет в среднем в два-три раза больше рейсов, чем два года назад, то есть до пандемии.
2021-06-08T08:36:27+03:00
2021-06-08T09:09:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2851128-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3470274.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:36, 08 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…