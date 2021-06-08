«Ведомости»: Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря и в Петербург этим летом

По данным газеты «Ведомости», российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург ближайшим летом. По этим направлениям будет в среднем в два-три раза больше рейсов, чем два года назад, то есть до пандемии.