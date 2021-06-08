Федерация независимых профсоюзов просит президента вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков просит президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Пенсии этой категории граждан не индексируются с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Шмаков призывает президента устранить допущенную несправедливость.
2021-06-08T08:34:51+03:00
2021-06-08T09:08:45+03:00
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08:34, 08 июня 2021
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