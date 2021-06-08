Дочь Алексея Навального получит премию, которую политику присудил Женевский форум по правам человека и демократии

Дочь Алексея Навального, как ожидается, получит премию, которую политику присудил Женевский форум по правам человека и демократии. Лауреатом Премии мужества Навальный стал в конце февраля, спустя пару недель после того, как ему назначили реальный срок по делу «Ив Роше».

Получить премию организаторы Женевского форума пригласили Дарью Навальную. Дочь находящегося в заключении политика, как отмечается, выступит на саммите с речью. Вместе с ней в его работе принимают участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, ставший лауреатом Премии мужества три года назад.

Организаторы Женевского форума, присуждая награду Навальному, ранее говорили, что он «вдохновляет мир своим мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права». Также, по их мнению, политик обращал внимание на нарушение прав человека российскими властями. При этом тогда организаторы надеялись, что оппозиционер будет освобожден и сможет получить награду лично.

Женевский форум по правам человека уже традиционно проходит в преддверие заседания профильного Совета ООН. Саммит ежегодно организуют 25 правозащитных неправительственных организаций.

Навальный в настоящий момент отбывает наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии в Покрове Владимирской области. Условный срок оппозиционеру был заменен на реальный по требованию ФСИН, обвинившей его в нарушении правил испытательного срока.