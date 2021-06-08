Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу от интернет-компании Mail.ru на штрафы Роскомнадзора

В ведомстве посчитали, что её социальная сеть «Одноклассники» не удалила незаконные призывы к участию в митингах.

Mail.ru Group попытается оспорить два штрафа на общую сумму в четыре миллиона рублей. Российская компания получила их в начале марта по административным протоколам от Роскомнадзора, заведённым по статье о неудалении противоправной информации. Как утверждали в Савеловском суде, это касалось публикаций в социальной сети mail.ru «Одноклассники». Агентство ТАСС со ссылкой на источник писало, что поводом для заведения протоколов были материалы с призывами к участию в несогласованных митингах в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

В последние месяцы подобные штрафы в России получили почти все популярные социальные сети. Один только Twitter обязали выплатить почти девять миллионов рублей. Американская компания оспорила это постановление в суде, но решение оставили без изменений.

Также в минувшем месяце корпорация Google впервые подала иск на Роскомнадзор из-за требований удалить 12 видео с сервиса Youtube. Дело рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. Когда будет первое заседание – пока не известно.