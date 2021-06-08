Российские профсоюзы призвали Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам

В течение пяти лет выплаты им не корректируются, несмотря на рост цен.

Вернуть пожилым людям, которые продолжают работать, недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, убрав ограничение по баллам для работающих пенсионеров. Такие требования содержатся в письме президенту, подписанном главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. В документе говорится, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но в то же время не предложило варианта решения проблемы. Многие тысячи пожилых людей, которые остаются на рабочих местах, не могут по этой причине улучшить своё материальное положение, говорится в письме. Оно опубликовано на сайте федерации. Пенсии этой категории граждан власти перестали индексировать ещё в 2016 году. Объяснили это необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Предложения вернуть индексацию для пожилых работающих россиян не раз звучали в обеих палатах парламента. В начале года Владимир Путин поручил проработать правительству этот вопрос. Эксперты уверены: индексация пенсий работающим пенсионерам положительно скажется на экономике.

По оценке лидера партии «Справедливая Россия-За правду» Сергея Миронова власти, отменив индексацию выплат, задолжали работающим пенсионерам около полутора триллиона рублей. Политик предложил выплачивать деньги людям из Фонда национального благосостояния.