Североатлантический альянс проводит контакты с Россией для организации встречи Совета Россия – НАТО. В Москве готовы к диалогу, но на своих условиях.

В НАТО предложили России возобновить консультации, пока ответа не получили, но обсуждение продолжается, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в Атлантическом совете. В интервью немецкой газете Welt он отметил, что встречи Совета не проводилась на протяжении 19 месяцев, при том что более года назад руководство блока уже пыталось организовать переговоры. Они необходимы, чтобы снизить напряженность в отношениях сторон, подчеркнул Столтенберг. Одна из тем, требующих обсуждения, — военные маневры, а также обеспечение прозрачности военной деятельности. По словам генсаека альянса, отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на это, что диалог стоит вести с привлечением военных экспертов, в противном случае, переговоры по этим темам не будут иметь смысла. Глава МИДа Сергей Лавров ранее приводил тот же аргумент – он считает, что прежде всего, военным стоит начать обсуждение реальной ситуации на земле, с учетом «грубейшего нарушения» договоренностей о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. После присоединения Крыма к России встречи проводились несколько раз в год.