Госдума обсудит в первом чтении законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок

Госдума сегодня обсудит в первом чтении законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок.

Поправки разработали в Минздраве. Ведомство предлагает бесплатно вакцинировать россиян от коронавируса за счёт федерального бюджета. Сейчас в национальном календаре прививок определён порядок вакцинации от гриппа, кори, дифтерии, коклюша и ещё ряда заболеваний. К ним правительство решило добавить и ковид. В случае принятия законопроекта периодически прививаться от коронавируса должны будут представители социально значимых профессий — в том числе врачи и учителя. Председатель Госдумы утверждает, что об обязательной вакцинации для всех россиян речи не идёт. По словам Вячеслава Володина, желающих привьют бесплатно, тем, кто откажется — это их право. Спикер нижней палаты при этом призвал помнить, что вирус коварен, а впереди период отпусков. Напомню, в России компания по массовой вакцинации населения от коронавируса стартовала в январе. Два месяца спустя Владимир Путин призвал наращивать её темпы. По данным майского исследования портала SuperJob, 42 процента россиян не собираются записываться на прививку.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам одобрить инициативу правительства в первом чтении.