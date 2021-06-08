Китай сравнил версию о создании коронавируса в лаборатории с обвинениями в адрес Ирана. Представитель посольства КНР в США написал в Твиттере, что кампания по политизации изучения происхождения вируса ничем не отличается от лжи о наличии у Тегерана оружия массового уничтожения. Дипломат указал на то, что любые выводы о появлении инфекции должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научных методов.

Газета The Wall Street Journal ранее написала, что американские специалисты нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. Они обнаружили генетический след в возбудителе новой инфекции, который никогда не наблюдался у коронавируса, возникшего естественным путем.