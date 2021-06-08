Европарламент должен принять сегодня резолюцию по Белоруссии. Это связано с тем, что власти республики экстренно посадили в столице пассажирский рейс.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудит с депутатами европарламента то, какой должна быть реакция на инцидент в Минске, после чего они должны будут составить на эту тему резолюцию. Голосование по ней запланировано на 10 июня.

Как сказано на сайте европейского парламента, поводом для этого стали события 23 мая, когда белорусские военно-воздушные силы «перехватили рейс авиакомпании Ryanair и вынудили его приземлиться в Минске», после чего были задержаны два пассажира этого борта – белорусский журналист Роман Протасевич и россиянка София Сапега.

Ранее представители различных стран ЕС уже осудили действия белорусских властей, а в Ryanair произошедшее назвали актом пиратства, спонсируемого государством.

На этой неделе из-за минских событий вступили в силу новые санкции ЕС в отношении Белоруссии. Её государственной авиакомпании «Белавиа» больше нельзя летать над странами союза и приземляться в их аэропортах.