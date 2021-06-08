В России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся. Он будет проводиться до конца следующего года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с деталями проекта министерства просвещения. Согласно концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится автоматически при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении в детский сад или школу. Все достижения учащихся будут фиксировать в цифровом портфолио.

Как отмечается, подобные системы уже есть в других странах мира, в частности в Швеции. При этом эксперты обращают внимание на риски злоупотреблений.