На Камчатке впервые установят дорожные знаки «Осторожно, медведи!». В компании, обслуживающей важные трассы региона, газете «Коммерсант» рассказали, что они появятся этим летом на трех автодорогах. Решение было принято после ДТП, в котором под колесами внедорожника погиб медвежонок. Местные экологи неоднократно обращали внимание на необходимость таких знаком, указывая на то, что ежегодно на Камчатке происходит несколько подобных аварий. При этом в России нет ГОСТ на дорожный знак с предупреждением о выходе на дорогу медведей. На знаке «Дикие животные» в красном треугольнике изображен олень.