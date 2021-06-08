На Камчатке впервые установят дорожные знаки «Осторожно, медведи!». В компании, обслуживающей важные трассы региона, газете «Коммерсант» рассказали, что они появятся этим летом на трех автодорогах. Решение было принято после ДТП, в котором под колесами внедорожника погиб медвежонок. Местные экологи неоднократно обращали внимание на необходимость таких знаком, указывая на то, что ежегодно на Камчатке происходит несколько подобных аварий. При этом в России нет ГОСТ на дорожный знак с предупреждением о выходе на дорогу медведей. На знаке «Дикие животные» в красном треугольнике изображен олень.
2021-06-08T06:17:03+03:00
2021-06-08T06:17:03+03:00
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06:17, 08 июня 2021
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