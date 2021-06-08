Страны, владеющие ядерным оружием, потратили на свои арсеналы более 72 миллиардов долларов. Подсчеты за 2020 год приводятся в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, на который ссылается газета РБК. Согласно исследованию, эта сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась еще на почти полтора миллиарда.

Почти 38 миллиардов — больше остальных — в развитие ядерного оружия вложили США. Следом идет Китай с десятью миллиардами и Россия с восемью. Замыкают пятерку Великобритания и Франция, в конце списка расположилась КНДР.