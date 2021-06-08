Страны, владеющие ядерным оружием, потратили на свои арсеналы более 72 миллиардов долларов. Подсчеты за 2020 год приводятся в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, на который ссылается газета РБК. Согласно исследованию, эта сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась еще на почти полтора миллиарда.
Почти 38 миллиардов — больше остальных — в развитие ядерного оружия вложили США. Следом идет Китай с десятью миллиардами и Россия с восемью. Замыкают пятерку Великобритания и Франция, в конце списка расположилась КНДР.
Страны, владеющие ядерным оружием, потратили на свои арсеналы более 72 миллиардов долларов
Страны, владеющие ядерным оружием, потратили на свои арсеналы более 72 миллиардов долларов. Подсчеты за 2020 год приводятся в докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, на который ссылается газета РБК. Согласно исследованию, эта сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась еще на почти полтора миллиарда.