Российские перевозчики заявили рекордное число авиарейсов на курорты Черного моря. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аэропортовых операторов, по этому направлению, а также в Калининград и Санкт-Петербург в среднем будет летать в 2-3 раза больше рейсов, чем в допандемийный 2019 год, при том, что тогда авиакомпании ставили рекорды по числу перевезенных пассажиров. Так, например, в «Шереметьево» прогнозируют, что в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Калининград и обратно, за три летних месяца слетают более 2,5 миллионов человек.