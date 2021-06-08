Российские перевозчики заявили рекордное число авиарейсов на курорты Черного моря. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аэропортовых операторов, по этому направлению, а также в Калининград и Санкт-Петербург в среднем будет летать в 2-3 раза больше рейсов, чем в допандемийный 2019 год, при том, что тогда авиакомпании ставили рекорды по числу перевезенных пассажиров. Так, например, в «Шереметьево» прогнозируют, что в Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Калининград и обратно, за три летних месяца слетают более 2,5 миллионов человек.
2021-06-08T06:16:19+03:00
2021-06-08T06:16:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 08 июня 2021
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