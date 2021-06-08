В свет выходит детская книга Меган Маркл под названием «Скамейка».

Вдохновили написание книги супруг герцогини принц Гарри и двухлетний сын Арчи, когда ему исполнился месяц. Всё началось со стихотворения, написанного герцогиней в День отца для своего супруга. Затем стихи превратились в полноценное издание для маленьких читателей. Именитый художник Кристиан Робинс иллюстрировал книгу, сюжет которой разворачивается с точки зрения матери вокруг семейной любви в современном мире. И вновь авторская цитата «Это стихотворение стало историей. Кристиан добавил красивые и неземные иллюстрации, которые передают тепло, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех обществ». Герцогиня также надеется, что «каждая семья, какой бы она ни была, сможет найти в «Скамейке» что-то похожее на свою жизнь».

Аудиоверсию книги «Скамейка» озвучила сама автор Меган Маркл.