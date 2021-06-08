Суд во Владимире сегодня рассмотрит иск оппозиционного политика Алексея Навального.

В иске Алексей Навальный оспаривает запрет адвокатам проносить на встречи с ним смартфоны и ноутбуки. Жалоба подана против администрации колонии 3 во Владимире, где в тюремной больнице политик восстанавливался после длительной голодовки. Действия администрации исправительного учреждения Навальный просит признать незаконными. Голодовку политик объявил в конце марта из-за отказа допустить к нему врачей во второй колонии в Покрове. Оппозиционер держал её 24 дня. Столько же занял и курс восстановления. Адвокат Вадим Кобзев рассказал, что за весь период содержания политика в тюремной больнице представители защиты посещали его почти каждый день и им всякий раз не разрешали проносить с собой телефон и ноутбук. Кобзев напомнил о решении Верховного суда, ранее он признал недействующим пункт правил внутреннего распорядка, согласно которому нельзя проносить подобные средства связи в места лишения свободы.

Политик накануне отозвал два иска к покровской колонии. Жалобы касались цензуры газет, которые получает Навальный, и отказом выдать ему книги, в том числе Коран. По третьему иску — о постановке на учет как склонного к побегу – суд ранее принял решение не в пользу Навального.