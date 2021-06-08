Число случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд. Такие данные приводит всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ видят воодушевляющие сигналы в траектории пандемии в глобальном плане. Снижаются не только темпы прироста заболевших, но и уровень смертности – в течение последних пяти недель, сообщил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако, по его словам, это происходит неравномерно – в некоторых регионах число жертв коронавируса растет более высокими темпами. Эту ситуацию глава ВОЗ охарактеризовал как «пандемию двух скоростей»: в то время как некоторые страны с высоким уровнем вакцинации начинают ослаблять санитарные ограничения, другие государства «все еще сталкиваются с крайне опасной ситуацией». Так на страны с низкими доходами приходится лишь пол процента всех использованных доз вакцин, и это угроза на для всего мира. При этом в организации обеспокоены тем, что в развитых странах слишком стремительное ослабление карантина в условиях распространения новых штаммов может иметь катастрофические последствия.

Между тем, сегодня российская Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.